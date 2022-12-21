  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне
В тренде

Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне

Общие новости
(1 голосов)

Возможно, уже думает о поражении

Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путн в попытке подготовить свой народ к затяжной войне назвал войну в Украине "чрезвычайно сложной".

Как сообщает Financial Times, в обращении к силовикам во вторник российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех областях Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив о "тяжелой" работе.

"Жители, проживающие там, граждане России, полагаются на вашу защиту. И ваша обязанность - обеспечить их безопасность, права и свободы", - сказал Путин.

Комментарии Путина ознаменовали второй раз в этом месяце, когда он признал, что война в Украине, которая, как он изначально думал, будет закончена менее чем за неделю, будет продолжаться еще долго.

Ранее в декабре он сказал своему совету по правам человека, что военное вторжение может быть "долгим процессом". Однако он также отмечал территориальные приобретения в результате аннексии.

По словам бывших высокопоставленных кремлевских чиновников, Путин, похоже, не собирается отказываться от своих максималистских целей, которые по сути сводятся к уничтожению Украины в ее нынешнем виде, даже несмотря на то, что Россия изо всех сил пытается завоевать позиции.

Россия неоднократно заявляла, что открыта для мирных переговоров с Киевом, но только при условии, что все ее требования будут приняты.

США и их европейские союзники продолжают поддерживать Украину, которая сделала возвращение утраченной территории обязательным предварительным условием любых переговоров.

"Я бы рискнул сказать, что для русских в Украине все могло бы быть намного проще, если бы они просто убрались к черту и просто вывели свои войска из страны, - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник. - Если не считать этого, то явно не похоже что Путин готов идти на упрощение проблем в Украине, поэтому мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по самозащите".

Путин также указал, что внутрироссийское подавление инакомыслия и повышенная подготовка к возможным угрозам будут продолжаться.

Россия объявила "дискредитацию вооруженных сил" - по сути, любую несанкционированную критику войны - незаконной, в то время как Путин объявил военное положение в четырех аннексированных областях и повысил уровень боевой готовности в восьми других регионах на границе с Украиной.

"Места скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны находиться под постоянным контролем", - заявил Путин во вторник.

"Контрразведывательные органы, в том числе военная контрразведка, должны быть максимально подготовлены и сконцентрированы, - добавил Путин. - Действия западных спецслужб необходимо жестко пресекать. Предатели, шпионы и саботажники должны быть своевременно разоблачены".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде