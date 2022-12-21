Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне

Российский диктатор Владимир Путн в попытке подготовить свой народ к затяжной войне назвал войну в Украине "чрезвычайно сложной".

Как сообщает Financial Times, в обращении к силовикам во вторник российский президент признал, что они столкнулись с трудностями в четырех областях Украины, частично оккупированных российскими войсками, заявив о "тяжелой" работе.

"Жители, проживающие там, граждане России, полагаются на вашу защиту. И ваша обязанность - обеспечить их безопасность, права и свободы", - сказал Путин.

Комментарии Путина ознаменовали второй раз в этом месяце, когда он признал, что война в Украине, которая, как он изначально думал, будет закончена менее чем за неделю, будет продолжаться еще долго.

Ранее в декабре он сказал своему совету по правам человека, что военное вторжение может быть "долгим процессом". Однако он также отмечал территориальные приобретения в результате аннексии.

По словам бывших высокопоставленных кремлевских чиновников, Путин, похоже, не собирается отказываться от своих максималистских целей, которые по сути сводятся к уничтожению Украины в ее нынешнем виде, даже несмотря на то, что Россия изо всех сил пытается завоевать позиции.

Россия неоднократно заявляла, что открыта для мирных переговоров с Киевом, но только при условии, что все ее требования будут приняты.

США и их европейские союзники продолжают поддерживать Украину, которая сделала возвращение утраченной территории обязательным предварительным условием любых переговоров.

"Я бы рискнул сказать, что для русских в Украине все могло бы быть намного проще, если бы они просто убрались к черту и просто вывели свои войска из страны, - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби во вторник. - Если не считать этого, то явно не похоже что Путин готов идти на упрощение проблем в Украине, поэтому мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по самозащите".

Путин также указал, что внутрироссийское подавление инакомыслия и повышенная подготовка к возможным угрозам будут продолжаться.

Россия объявила "дискредитацию вооруженных сил" - по сути, любую несанкционированную критику войны - незаконной, в то время как Путин объявил военное положение в четырех аннексированных областях и повысил уровень боевой готовности в восьми других регионах на границе с Украиной.

"Места скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны находиться под постоянным контролем", - заявил Путин во вторник.