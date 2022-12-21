Всемирный банк объявил о новом пакете финансовой помощи Украине

Группа Всемирного банка объявила о новом пакете финансирования Украины, который включает проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны.

В пресс-релизе Всемирного банка говорится, Украине будет предоставлено дополнительное финансирование в виде займа МБРР в размере 500 млн долларов США для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Сумма поддержана гарантиями Великобритании. Также Всемирный банк поддержит Украину новым проектом, который поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам, решить новые и неотложные потребности, возникшие в системе здравоохранения из-за войны.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас отмечает, что с начала полномасштабной войны Всемирный банк мобилизовал 18 млрд. долларов США экстренного финансирования в поддержку народа Украины. 15 млрд долларов из этой суммы уже выплачено.

Дополнительные 500 млн долларов США кредитных средств МБРР на реализацию проекта PEACE помогут Правительству Украины в финансировании расходов, связанных с выплатой помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей. На сегодняшний день, по оценкам Всемирного банка, 12 миллионов украинцев получили поддержку благодаря проекту PEACE.

Проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine)" улучшит и укрепит систему первичной медицинской помощи; удовлетворит растущие потребности в предоставлении услуг по психическому здоровью и реабилитации вызванных войной; возобновит и усилит предоставление услуг в больницах, имеющих ограниченные возможности; и поддержит развитие потенциала ключевых учреждений здравоохранения. Первоначальное финансирование проекта включает кредит МБРР в размере 100 млн евро, обеспеченный гарантией Правительства Испании, и грант Глобального фонда по финансированию программ для женщин, детей и подростков (GFF) в размере 10 млн долларов США. Ожидается, что общий объем финансирования проекта возрастет до 500 млн дол. США, начиная с гранта в 10 млн. долларов США от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Новый пакет финансирования является дополнением к предыдущим пакетам для Проекта PEACE, о которых было объявлено ранее, включая финансирование инвестиционных проектов в размере 1,49 млрд дол. США предоставлено в июне, грантовое финансирование в размере 4,5 млрд дол. США - в августе, кредитные гарантии в размере 530 млн дол. США в сентябре 2022 года и еще 4,5 млрд дол. США в виде грантового финансирования, одобренного в ноябре 2022 года.