Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне. ВИДЕО
Есть легкие ранения
Фото: facebook.com/Claudio.Locatelli.Reporter / Автор невідомий
Итальянские журналисты, которые сейчас находятся в Херсонской области, попали под российский обстрел. Один из них – Клаудио Локателли – выложил видео обстрела и бегства с места удара вместе со своим коллегой Николо Челести на своей странице в фейсбуке.
Локателли в сообщении в фейсбуке также сообщил, что получил легкое ранение. Журналист утверждает, что атака на его авто была умышленной, учитывая местонахождение и динамику. Огонь велся с противоположного берега Днепра, где находятся российские войска.
Добавим, что Клаудио Локателли – итальянский военный журналист. Сейчас он записывает репортажи из украинского Херсона, все время об этом напоминая смайликами с сине-желтым флагом.
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