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Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне. ВИДЕО

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Есть легкие ранения

Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне. ВИДЕО

Фото: facebook.com/Claudio.Locatelli.Reporter / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Итальянские журналисты, которые сейчас находятся в Херсонской области, попали под российский обстрел. Один из них – Клаудио Локателли – выложил видео обстрела и бегства с места удара вместе со своим коллегой Николо Челести на своей странице в фейсбуке.

Локателли в сообщении в фейсбуке также сообщил, что получил легкое ранение. Журналист утверждает, что атака на его авто была умышленной, учитывая местонахождение и динамику. Огонь велся с противоположного берега Днепра, где находятся российские войска.

Добавим, что Клаудио Локателли – итальянский военный журналист. Сейчас он записывает репортажи из украинского Херсона, все время об этом напоминая смайликами с сине-желтым флагом.

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В статье: война с россией
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