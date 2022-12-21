Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне. ВИДЕО

Итальянские журналисты, которые сейчас находятся в Херсонской области, попали под российский обстрел. Один из них – Клаудио Локателли – выложил видео обстрела и бегства с места удара вместе со своим коллегой Николо Челести на своей странице в фейсбуке.

Локателли в сообщении в фейсбуке также сообщил, что получил легкое ранение. Журналист утверждает, что атака на его авто была умышленной, учитывая местонахождение и динамику. Огонь велся с противоположного берега Днепра, где находятся российские войска.

Добавим, что Клаудио Локателли – итальянский военный журналист. Сейчас он записывает репортажи из украинского Херсона, все время об этом напоминая смайликами с сине-желтым флагом.