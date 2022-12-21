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Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

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Байден будет принимать украинского лидера в Белом доме

Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стал известен публичный график событий президента США Джо Байдена, в котором львиная часть времени посвящена мероприятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно графику, в 21:00 по Киеву Байден должен принять Зеленского в Белом доме. На 21.30 запланировано начало двусторонней встречи между двумя лидерами. Она должна продолжаться в течение двух часов. На 23:30 запланирована пресс-конференция Зеленского и Байдена.

По информации СМИ, по завершении общения с журналистами Зеленский отправится на Капитолийский холм, где выступит перед Конгрессом США. Точное время события неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированным визитом. Это его первый выезд за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ожидается, что также сегодня Соединенные Штаты должны объявить новый пакет помощи, куда будет входить комплекс Patriot.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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