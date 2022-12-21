Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Стал известен публичный график событий президента США Джо Байдена, в котором львиная часть времени посвящена мероприятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно графику, в 21:00 по Киеву Байден должен принять Зеленского в Белом доме. На 21.30 запланировано начало двусторонней встречи между двумя лидерами. Она должна продолжаться в течение двух часов. На 23:30 запланирована пресс-конференция Зеленского и Байдена.

По информации СМИ, по завершении общения с журналистами Зеленский отправится на Капитолийский холм, где выступит перед Конгрессом США. Точное время события неизвестно.