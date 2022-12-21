Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне
Байден будет принимать украинского лидера в Белом доме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен публичный график событий президента США Джо Байдена, в котором львиная часть времени посвящена мероприятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Согласно графику, в 21:00 по Киеву Байден должен принять Зеленского в Белом доме. На 21.30 запланировано начало двусторонней встречи между двумя лидерами. Она должна продолжаться в течение двух часов. На 23:30 запланирована пресс-конференция Зеленского и Байдена.
По информации СМИ, по завершении общения с журналистами Зеленский отправится на Капитолийский холм, где выступит перед Конгрессом США. Точное время события неизвестно.
Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский
Популярное сейчас
- Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне
- Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео
- Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
- Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 00:29 Украинские СМИ: Зеленский посетит Вашингтон
- 23:27 Украинские После визита Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин также был на передовой. Но СМИ узнали Ростов-на-Дону
- 21:29 Украинские Зеленский: Вернулся из Донбасса – из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов