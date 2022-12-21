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Лидер Китая Си Цзиньпинь встретился с российским алкоголиком

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Выпили ли на посошок, китайские СМИ не сообщают

Лидер Китая Си Цзиньпинь встретился с российским алкоголиком

Фото: news.cn / Автор - Liu Weibing

UA-Футбол
Новина українською

Лидер китайской коммунистической партии Си Цзиньпинь, который недавно был переизбран на новый срок, провел встречу с главой российской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

По словам Цзиньпиня, которого цитирует news.cn, Китай готов сотрудничать с Россией для продвижения новой эры китайско-российских отношений. Кроме того, лидер Китая назвал военную агрессию России "украинским кризисом", призывает к миру и продвигает идею переговоров.

Напомним, что Дмитрий Медведев известен на России не из-за своих былых политических успехов, а из-за пристрастия к алкоголю. Так, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что Медведева убрали с должности премьера РФ, ведь он не выходил на работу из-за алкоголизма и похмелья. Это пристрастие в официальных релизах Кремля называлось "гриппом".

Ранее мы сообщали, что сегодня в Вашингтоне состоится встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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В статье: война с россией Си Цзиньпин
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