Лидер китайской коммунистической партии Си Цзиньпинь, который недавно был переизбран на новый срок, провел встречу с главой российской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

По словам Цзиньпиня, которого цитирует news.cn, Китай готов сотрудничать с Россией для продвижения новой эры китайско-российских отношений. Кроме того, лидер Китая назвал военную агрессию России "украинским кризисом", призывает к миру и продвигает идею переговоров.

Напомним, что Дмитрий Медведев известен на России не из-за своих былых политических успехов, а из-за пристрастия к алкоголю. Так, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что Медведева убрали с должности премьера РФ, ведь он не выходил на работу из-за алкоголизма и похмелья. Это пристрастие в официальных релизах Кремля называлось "гриппом".