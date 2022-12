Байден к Зеленскому: Надеюсь у тебя хороший полет, есть много о чем поговорить

Президент США Джозеф Байден обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с теплыми словами перед прибытием главы нашего государства в Вашингтон. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Буду очень рад увидеть тебя. Нам есть о многом поговорить" – говорится в сообщении лидера США.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb