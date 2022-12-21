Байден к Зеленскому: Надеюсь у тебя хороший полет, есть много о чем поговорить
Нас ожидает встреча года
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джозеф Байден обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с теплыми словами перед прибытием главы нашего государства в Вашингтон. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:
"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Буду очень рад увидеть тебя. Нам есть о многом поговорить" – говорится в сообщении лидера США.
I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Напомним, что встреча Байдена и Зеленского запланирована сегодня, ориентировочное время – 21:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Яремчук - вне заявки Брюгге на матч Кубка Бельгии: известна причина
- Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
- Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Новости по теме
- 08:36 Украинские Сильные договоренности, глобальный саммит мира, Украина на G7. О чем Зеленский говорил с Байденом
- 19:09 Украинские Зеленский о взрыве в Польше: Не сомневаюсь, что это была не наша ракета
- 22:46 Украинские Financial Times: НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците