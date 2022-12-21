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Байден к Зеленскому: Надеюсь у тебя хороший полет, есть много о чем поговорить

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Нас ожидает встреча года

Байден к Зеленскому: Надеюсь у тебя хороший полет, есть много о чем поговорить

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джозеф Байден обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с теплыми словами перед прибытием главы нашего государства в Вашингтон. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Буду очень рад увидеть тебя. Нам есть о многом поговорить" – говорится в сообщении лидера США.

Напомним, что встреча Байдена и Зеленского запланирована сегодня, ориентировочное время – 21:00 по Киеву.

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В статье: Владимир Зеленский Джо Байден
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