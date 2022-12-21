Россияне в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 - ФОТО
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фото из соцсетей
20 декабря ПВО россиян сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Первыми об ущербе сообщили сами российские пропагандисты. Один из их каналов написал, что недавно в Запорожской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" "успешно приземлил" воздушный объект в ночное время.
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Сбитой целью оказался ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационной армии.
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