Конгресс США готовится объявить Россию страной-агрессором
Пока не страной-спонсором терроризма
фото из соцсетей
По случаю визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского Конгресс США активизировал работу над законопроектом об осуждении действий России и признании ее государством-агрессором.
Как сообщает thehill.com, этот законопроект предоставит президенту Соединенных Штатов новые полномочия по новым санкциям против российских чиновников. Впрочем, один из помощников Республиканской Партии США называет это решение "половинчатым", ведь Зеленский призывал американских партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма. Такой ярлык мог бы изолировать Москву на международном уровне и налагать США санции на страны, которые будут сотрудничать с Россией. В администрации Байдена заявляют, что такое решение окончательно помешает прекратить войну с помощью дипломатии.
Официальные лица США, знакомые с администрацией и переговорами в Конгрессе, говорят, что статус страны-агрессора имеет целью предотвратить значительные последствия, которые могут возникнуть в рамках определения России как государства-спонсора терроризма. В таком случае под вопросом будет способность ООН и Турции принимать участие в отгрузке зерна из Украины в рамках "Черноморской зерновой инициативы", в то время как ее порты находятся под российской блокадой.
Текст законопроекта согласуется между администрацией президента США и Конгрессом США. Однако он еще не готов, ведь, как сообщают неназванный сотрудник Конгресса, "понятия государство-агрессор даже не существует согласно внутреннему или международному законодательству США".
Напомним, Джо Байден и Владимир Зеленский
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