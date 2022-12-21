  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стало известно, как Зеленский добирался до США
В тренде

Стало известно, как Зеленский добирался до США

Общие новости
(1 голосов)

Президент Украины успешно добрался в США

Стало известно, как Зеленский добирался до США

скриншот

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Телеканал опубликовал кадры прибытия Зеленского поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но время не указано.

Читайте такжеСтали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Затем Зеленского можно увидеть в белом полноприводном автомобиле, ожидающем выезда в составе конвоя.

По данным телеканала, Зеленский позже вылетел в США из аэропорта Жешува в Вашингтон. С ним вместе была замечена посол США в Украине Бриджит Бринк.

Напомним, что 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
21.12.2022 в 16:46
А автомобиль точно полноприводный?
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде