Стало известно, как Зеленский добирался до США

Президент Владимир Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Телеканал опубликовал кадры прибытия Зеленского поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но время не указано.

Читайте также Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Затем Зеленского можно увидеть в белом полноприводном автомобиле, ожидающем выезда в составе конвоя.

По данным телеканала, Зеленский позже вылетел в США из аэропорта Жешува в Вашингтон. С ним вместе была замечена посол США в Украине Бриджит Бринк.

Напомним, что 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.