Стало известно, как Зеленский добирался до США
Президент Украины успешно добрался в США
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Президент Владимир Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
Телеканал опубликовал кадры прибытия Зеленского поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но время не указано.
Затем Зеленского можно увидеть в белом полноприводном автомобиле, ожидающем выезда в составе конвоя.
По данным телеканала, Зеленский позже вылетел в США из аэропорта Жешува в Вашингтон. С ним вместе была замечена посол США в Украине Бриджит Бринк.
Напомним, что 21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты. Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.
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