Зенитчики воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик Су-25 Грач
Еще один "грач" долетался
фото из свободных источников
Подразделения ПВО 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что сегодня самолет сбил расчет зенитного ракетного комплекса.
Как сообщают в командовании, на счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов противника.
На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
20 самолетов;
7 вертолетов;
7 БПЛА и крылатые ракеты.
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