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Зенитчики воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик Су-25 Грач

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Еще один "грач" долетался

Зенитчики воздушно-десантной Сичеславской бригады сбили российский штурмовик Су-25 Грач

фото из свободных источников

Новина українською

Подразделения ПВО 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сегодня самолет сбил расчет зенитного ракетного комплекса.

Как сообщают в командовании, на счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов противника.

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На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:

20 самолетов;

7 вертолетов;

7 БПЛА и крылатые ракеты.

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В статье: война с россией
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