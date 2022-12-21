Ведь война вступила в новую фазу. В США объяснили, почему Байден пригласил Зеленского

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала CNN раскрыл мотивы встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент действительно считает, что, поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем... в новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", - заявил Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США, а также сохранении санкций против России и поддержке украинского народа. Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война – щекотливая тема, которая была предметом некоторых разногласий среди западных лидеров.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии "справедливого мира", которое предлагает президент Зеленский, и о том, как это выглядит, каковы его составляющие, и как мы можем помочь Украине достичь этой цели", - сказал Кирби.

Напомним, что встреча Байдена и Зеленского запланирована сегодня, ориентировочное время – 21:00 по Киеву.