Зеленский прибыл в США. По дороге к Капитолию разместили украинские флаги
В скором времени начнется официальная встреча президента Украины и Джо Байдена
Фото - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Об этом сообщает CBS.
Уже известна структура официального визита президента Украины в США:
- 21:00 – Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме.
- 21:30 – Двухсторонняя встреча Байдена и Зеленского.
- 23:30 – Пресс-конференция президентов.
- 01:15 – Прибытие Зеленского на Капитолийский холм, встреча с Нэнси Пелоси.
- 02:30 – Выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса.
Примечательно, что на пути, ведущем к Капитолию, рядом с американскими флагами уже установили украинские, сообщает издание Reuters.
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