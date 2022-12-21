  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский прибыл в США. По дороге к Капитолию разместили украинские флаги
В тренде

Зеленский прибыл в США. По дороге к Капитолию разместили украинские флаги

Общие новости
(2 голосов)

В скором времени начнется официальная встреча президента Украины и Джо Байдена

Зеленский прибыл в США. По дороге к Капитолию разместили украинские флаги

Фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Об этом сообщает CBS.

Уже известна структура официального визита президента Украины в США:

  • 21:00 – Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме.
  • 21:30 – Двухсторонняя встреча Байдена и Зеленского.
  • 23:30 – Пресс-конференция президентов.
  • 01:15 – Прибытие Зеленского на Капитолийский холм, встреча с Нэнси Пелоси.
  • 02:30 – Выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса.

Примечательно, что на пути, ведущем к Капитолию, рядом с американскими флагами уже установили украинские, сообщает издание Reuters.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде