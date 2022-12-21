Зеленский прибыл в США. По дороге к Капитолию разместили украинские флаги

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Об этом сообщает CBS.

Уже известна структура официального визита президента Украины в США:

21:00 – Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме.

– Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме. 21:30 – Двухсторонняя встреча Байдена и Зеленского.

– Двухсторонняя встреча Байдена и Зеленского. 23:30 – Пресс-конференция президентов.

– Пресс-конференция президентов. 01:15 – Прибытие Зеленского на Капитолийский холм, встреча с Нэнси Пелоси.

– Прибытие Зеленского на Капитолийский холм, встреча с Нэнси Пелоси. 02:30 – Выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса.

Примечательно, что на пути, ведущем к Капитолию, рядом с американскими флагами уже установили украинские, сообщает издание Reuters.