Белый дом: США выделили Украине оружие на сумму более $1 млрд. со склада Пентагона
Дополнительно дают еще 850 миллионов
Фото - Reuters
Белый дом сообщил, что США выделяет Украине оружие на сумму в один миллиард долларов. Оружие будет предоставлено из склада Пентагона.
"Со склада" означает, что вооружение должно поступить как можно быстрее, а не по контракту, согласно которому нужно ожидать некоторое время.
О деталях пакета пока не сообщается. Известно только, что Пентагон также объявил о дополнительной помощи Украине еще на 850 миллионов долларов. Туда войдут системы ПВО Patriot, сообщили в Госдепе США.
США будут учить украинцев пользованию Patriot в третьей стране. Военные США не будут вовлечены в службу на Patriot в Украине, это будут делать исключительно украинцы.
Добавим, что в 21.00 должна начаться официальная программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Уже известно, что Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки.
Популярное сейчас
- Стали известны детали встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне
- Ди Мария имеет предложения от клубов из трёх разных стран
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО