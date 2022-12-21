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Белый дом: США выделили Украине оружие на сумму более $1 млрд. со склада Пентагона

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Дополнительно дают еще 850 миллионов

Белый дом: США выделили Украине оружие на сумму более $1 млрд. со склада Пентагона

Фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Белый дом сообщил, что США выделяет Украине оружие на сумму в один миллиард долларов. Оружие будет предоставлено из склада Пентагона.

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"Со склада" означает, что вооружение должно поступить как можно быстрее, а не по контракту, согласно которому нужно ожидать некоторое время.

О деталях пакета пока не сообщается. Известно только, что Пентагон также объявил о дополнительной помощи Украине еще на 850 миллионов долларов. Туда войдут системы ПВО Patriot, сообщили в Госдепе США.

США будут учить украинцев пользованию Patriot в третьей стране. Военные США не будут вовлечены в службу на Patriot в Украине, это будут делать исключительно украинцы.

Добавим, что в 21.00 должна начаться официальная программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Уже известно, что Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки.

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В статье: война с россией
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Источник:
Білий дім

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