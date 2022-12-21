Генштаб: ВСУ ударили по аэродрому оккупантов в Херсонской области

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию с фронта по состоянию на 18:00 21-го декабря 2022-го года. Идут 301-е сутки полномасштабного вторжения России.

Как говорится в сообщении, ВСУ ударили по аэродрому оккупантов в Херсонской области. Там находилось около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ, РСЗО и боеприпасы. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

Между тем, войска РФ продолжают безрезультатно штурмовать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

Более подробная информация по отдельным направлениям фронта:

Подтверждено огневое поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области, их детонация длилась более 20-ти часов.

В Новотроицком Херсонской области рашисты переустроили местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно выписаны.

На Слобожанском направлении, танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Северное.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.