Источник: После США Зеленский посетит Великобританию и, возможно, Францию и Германию

Сегодня, 21-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит с 24-го февраля 2022-го года. Глава государства посетил США, где должна пройти официальная встреча с Джо Байденом, а также выступление перед двумя палатами Конгресса.

Как сообщает CBS, Зеленcкий может не ограничиться поездкой только в Соединенные Штаты. Ожидается, что после Вашингтона президент Украины посетит Великобританию, а также, возможно, Францию и Германию.

Добавим, что ранее эти загранкомандировки президента Украины в прессе не анонсировались.