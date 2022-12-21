Источник: После США Зеленский посетит Великобританию и, возможно, Францию и Германию
Турне по странам-партнерам
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Сегодня, 21-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит с 24-го февраля 2022-го года. Глава государства посетил США, где должна пройти официальная встреча с Джо Байденом, а также выступление перед двумя палатами Конгресса.
Как сообщает CBS, Зеленcкий может не ограничиться поездкой только в Соединенные Штаты. Ожидается, что после Вашингтона президент Украины посетит Великобританию, а также, возможно, Францию и Германию.
Добавим, что ранее эти загранкомандировки президента Украины в прессе не анонсировались.
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Источник:CBS
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