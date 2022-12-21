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Официально. Зеленский прибыл в США

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Первая заграничная поездка президента Украины с 24-го февраля

Официально. Зеленский прибыл в США

Фото - Володимир Зеленський

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Об этом глава государства сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим Двухстороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - написал Зеленский.

Отметим, что начало встречи с Джо Байденом запланировано на 21:00 по киевскому времени. США уже официально объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета вооружения более чем на миллиард долларов.

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В статье: война с россией
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