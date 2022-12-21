Patriot на месте. Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на более чем миллиард долларов
США уже объявили о предоставлении вооружения
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 21-го декабря, стало известно о том, что США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Вооружение на сумму около миллиарда долларов поступит от страны и еще отдельно на 850 миллионов долларов – от Пентагона.
Как сообщили в Госдепе США, в пакет войдет система ПВО Patriot. Весь пакет вооружения выглядит так:
- одна батарея Patriot и боеприпасы;
- боеприпасы к HIMARS;
- 500 артиллерийских снарядов 155мм с точной наводкой;
- 10 120 мм минометных систем и 10 000 120 мм минометных снарядов;
- 10 82мм минометных систем;
- 10 60мм минометных систем;
- 37 Cougar MRAP;
- 120 машин HMMWV;
- 6 бронированных грузовиков общего назначения;
- неназванное количество HARM;
- неназванное количество JADM;
- более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
- противопехотные мины "Клеймор";
- приборы ночного видения и оптика;
- тактические защищенные системы связи;
- бронежилеты.
Список военной помощи, предоставленной по программе USAI ($800 млн.):
- 45,000 152мм артиллерийских снарядов;
- 20,000 122мм артиллерийских снарядов;
- 50 000 122мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
- 100 000 125мм танковых боеприпасов;
- терминалы и услуги SATCOM;
- финансирование обучения, техническое обслуживание.
Добавим, что уже официально стало известно о прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон.
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Источник:Білий дім
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