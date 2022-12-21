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Patriot на месте. Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на более чем миллиард долларов

Общие новости
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США уже объявили о предоставлении вооружения

Patriot на месте. Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на более чем миллиард долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21-го декабря, стало известно о том, что США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Вооружение на сумму около миллиарда долларов поступит от страны и еще отдельно на 850 миллионов долларов – от Пентагона.

Как сообщили в Госдепе США, в пакет войдет система ПВО Patriot. Весь пакет вооружения выглядит так:

  • одна батарея Patriot и боеприпасы;
  • боеприпасы к HIMARS;
  • 500 артиллерийских снарядов 155мм с точной наводкой;
  • 10 120 мм минометных систем и 10 000 120 мм минометных снарядов;
  • 10 82мм минометных систем;
  • 10 60мм минометных систем;
  • 37 Cougar MRAP;
  • 120 машин HMMWV;
  • 6 бронированных грузовиков общего назначения;
  • неназванное количество HARM;
  • неназванное количество JADM;
  • более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
  • противопехотные мины "Клеймор";
  • приборы ночного видения и оптика;
  • тактические защищенные системы связи;
  • бронежилеты.

Список военной помощи, предоставленной по программе USAI ($800 млн.):

  • 45,000 152мм артиллерийских снарядов;
  • 20,000 122мм артиллерийских снарядов;
  • 50 000 122мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";
  • 100 000 125мм танковых боеприпасов;
  • терминалы и услуги SATCOM;
  • финансирование обучения, техническое обслуживание.

Добавим, что уже официально стало известно о прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон.

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В статье: война с россией
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Источник:
Білий дім

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