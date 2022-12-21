Patriot на месте. Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на более чем миллиард долларов

Сегодня, 21-го декабря, стало известно о том, что США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Вооружение на сумму около миллиарда долларов поступит от страны и еще отдельно на 850 миллионов долларов – от Пентагона.

Как сообщили в Госдепе США, в пакет войдет система ПВО Patriot. Весь пакет вооружения выглядит так :

одна батарея Patriot и боеприпасы;

боеприпасы к HIMARS;

500 артиллерийских снарядов 155мм с точной наводкой;

10 120 мм минометных систем и 10 000 120 мм минометных снарядов;

10 82мм минометных систем;

10 60мм минометных систем;

37 Cougar MRAP;

120 машин HMMWV;

6 бронированных грузовиков общего назначения;

неназванное количество HARM;

неназванное количество JADM;

более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные мины "Клеймор";

приборы ночного видения и оптика;

тактические защищенные системы связи;

бронежилеты.

Список военной помощи, предоставленной по программе USAI ($800 млн.) :

45,000 152мм артиллерийских снарядов;

20,000 122мм артиллерийских снарядов;

50 000 122мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";

100 000 125мм танковых боеприпасов;

терминалы и услуги SATCOM;

финансирование обучения, техническое обслуживание.

Добавим, что уже официально стало известно о прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон.