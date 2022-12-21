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Зеленский и Байден начали двустороннюю встречу. Белый дом сообщил, о чем будет разговор

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Исторический визит президента Украины в США

Зеленский и Байден начали двустороннюю встречу. Белый дом сообщил, о чем будет разговор

Фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, впервые с начала полномасштабного вторжения России совершил заграничную командировку. Глава украинского государства прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Сообщается, что Зеленский и Байден уже начали разговор в Овальном кабинете Белого дома.

По информации Белого дома, в ходе переговоров президенты США и Украины "будут иметь возможность провести углубленное стратегическое обсуждение предстоящих действий на поле боя". Кроме того, стороны намерены обсудить возможности обучения украинских военных, который обеспечат США и союзники.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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