Зеленский и Байден начали двустороннюю встречу. Белый дом сообщил, о чем будет разговор
Исторический визит президента Украины в США
Фото - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, впервые с начала полномасштабного вторжения России совершил заграничную командировку. Глава украинского государства прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.
Сообщается, что Зеленский и Байден уже начали разговор в Овальном кабинете Белого дома.
По информации Белого дома, в ходе переговоров президенты США и Украины "будут иметь возможность провести углубленное стратегическое обсуждение предстоящих действий на поле боя". Кроме того, стороны намерены обсудить возможности обучения украинских военных, который обеспечат США и союзники.
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