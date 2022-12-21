Зеленский и Байден начали двустороннюю встречу. Белый дом сообщил, о чем будет разговор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, впервые с начала полномасштабного вторжения России совершил заграничную командировку. Глава украинского государства прибыл в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Сообщается, что Зеленский и Байден уже начали разговор в Овальном кабинете Белого дома.

По информации Белого дома, в ходе переговоров президенты США и Украины "будут иметь возможность провести углубленное стратегическое обсуждение предстоящих действий на поле боя". Кроме того, стороны намерены обсудить возможности обучения украинских военных, который обеспечат США и союзники.