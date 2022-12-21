Зеленский передал Байдену письмо и награду от героев Бахмута

В Овальном кабинете Белого дома продолжается встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В ходе разговора глава украинского государства передал своему американскому коллеге медаль от командира батареи HIMARS и письмо от нашего военного, с которым президент Украины встретился в Бахмуте.

"Это незаслуженно, но я ценю", – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что украинский народ "вдохновляет мир", и пообещал в дальнейшем поддерживать "великий народ Украины".