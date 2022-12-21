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Зеленский передал Байдену письмо и награду от героев Бахмута

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Символический жест

Зеленский передал Байдену письмо и награду от героев Бахмута

скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

В Овальном кабинете Белого дома продолжается встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В ходе разговора глава украинского государства передал своему американскому коллеге медаль от командира батареи HIMARS и письмо от нашего военного, с которым президент Украины встретился в Бахмуте.

"Это незаслуженно, но я ценю", – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что украинский народ "вдохновляет мир", и пообещал в дальнейшем поддерживать "великий народ Украины".

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В статье: война с россией
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