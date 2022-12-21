Зеленский передал Байдену письмо и награду от героев Бахмута
Символический жест
скріншот з трансляції
В Овальном кабинете Белого дома продолжается встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В ходе разговора глава украинского государства передал своему американскому коллеге медаль от командира батареи HIMARS и письмо от нашего военного, с которым президент Украины встретился в Бахмуте.
"Это незаслуженно, но я ценю", – сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что украинский народ "вдохновляет мир", и пообещал в дальнейшем поддерживать "великий народ Украины".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально. Александрия назначила Руслана Ротаня главным тренером
- Аутсайдер Первой лиги может прекратить существование
- СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе
- Протасов опубликовал письмо ФИФА о рисках для Украины из-за якобы давления на членов УАФ
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн