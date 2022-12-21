В ВСУ прокомментировали предоставление Украине системы ПВО Patriot
Это очень нужная для Украины вещь (с)
фото - Getty Images
Сегодня, 21-го декабря, официально стало известно, что Украина получит от США батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и снаряды к ней. Событие прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Зенитно-ракетные комплексы Patriot могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ. Первоочередной целью Patriot могут стать бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.
Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желанный в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных Сил. Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 км", – сказал Игнат.
Добавим, что кроме Patriot, США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда долларов.
Популярное сейчас
- Аутсайдер Первой лиги может прекратить существование
- Ди Мария имеет предложения от клубов из трёх разных стран
- СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе
- В оккупированном Крыму и в Белгороде раздались взрывы
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО