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В ВСУ прокомментировали предоставление Украине системы ПВО Patriot

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Это очень нужная для Украины вещь (с)

В ВСУ прокомментировали предоставление Украине системы ПВО Patriot

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21-го декабря, официально стало известно, что Украина получит от США батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и снаряды к ней. Событие прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Зенитно-ракетные комплексы Patriot могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ. Первоочередной целью Patriot могут стать бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желанный в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных Сил. Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 км", – сказал Игнат.

Добавим, что кроме Patriot, США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда долларов.

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В статье: война с россией
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