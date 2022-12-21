В ВСУ прокомментировали предоставление Украине системы ПВО Patriot

Сегодня, 21-го декабря, официально стало известно, что Украина получит от США батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и снаряды к ней. Событие прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Зенитно-ракетные комплексы Patriot могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ. Первоочередной целью Patriot могут стать бомбардировщики как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага. Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желанный в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных Сил. Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробалистические цели на расстоянии до 150 км", – сказал Игнат.

Добавим, что кроме Patriot, США предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда долларов.