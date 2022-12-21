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Кулеба из США к украинцам: Не волнуйтесь. Все будет хорошо

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Министр МИД посетил Соединенные Штаты вместе с Президентом

Кулеба из США к украинцам: Не волнуйтесь. Все будет хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Соединенные Штаты Америки в статусе члена делегации Президента Украины. Напомним, что сегодня, 21-го декабря, состоялся первый заграничный визит Владимира Зеленского со дня полномасштабного вторжения России.

Кулеба, комментируя поездку, призвал украинцев не беспокоиться:

"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", - сказал министр в видео.

Отметим, что США уже официально объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. В пакет войдет, в частности, система ПВО Patriot.

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В статье: война с россией
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