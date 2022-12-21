Кулеба из США к украинцам: Не волнуйтесь. Все будет хорошо
Министр МИД посетил Соединенные Штаты вместе с Президентом
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Соединенные Штаты Америки в статусе члена делегации Президента Украины. Напомним, что сегодня, 21-го декабря, состоялся первый заграничный визит Владимира Зеленского со дня полномасштабного вторжения России.
Кулеба, комментируя поездку, призвал украинцев не беспокоиться:
"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", - сказал министр в видео.
Отметим, что США уже официально объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. В пакет войдет, в частности, система ПВО Patriot.
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