Кулеба из США к украинцам: Не волнуйтесь. Все будет хорошо

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Соединенные Штаты Америки в статусе члена делегации Президента Украины. Напомним, что сегодня, 21-го декабря, состоялся первый заграничный визит Владимира Зеленского со дня полномасштабного вторжения России.

Кулеба, комментируя поездку, призвал украинцев не беспокоиться:

"Все будет хорошо! Ни о чем не волнуйтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей – Соединенных Штатов Америки", - сказал министр в видео.

Отметим, что США уже официально объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. В пакет войдет, в частности, система ПВО Patriot.