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Джо Байден: США поддерживают стремление Украины к справедливому миру

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Заявление главы Белого дома

Джо Байден: США поддерживают стремление Украины к справедливому миру

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе двусторонней встречи в Вашингтоне пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон и его союзники будут продолжать помогать Украине в войне с Россией, удовлетворяя финансовые, гуманитарные и военные нужды.

"Для нас честь быть на вашей стороне в жестокой войне Путина. 300 дней – трудно поверить, сколько мы в этом живем. Идет жестокое нападение на право Украины существовать как государство, нападение на невинных украинцев без всяких причин, разве что запугивание", – заметил Байден.

Он осудил действия России по разрушению гражданской инфраструктуры и попытку использовать зиму как оружие, отметив, как сопротивление украинцев "продолжает вдохновлять мир".

"Американцы гордо поддерживают их, и демократы, и республиканцы, вместе с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что вы нуждаетесь в финансовой, гуманитарной и безопасности. Мы сегодня об этом поговорим. И мы будем продолжать укреплять способность Украины обороняться, в частности, противовоздушную оборону, и именно поэтому мы предоставим Украине батарею ЗРК Patriot и научим ваши войска корректно ее использовать", – подчеркнул Байден.

Кроме Patriot, США предоставят Украине еще целый пакет вооружения общей суммой более миллиарда долларов.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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