Зеленский: Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 21-го декабря, с официальным визитом посетил США, поблагодарил американского коллегу за прием и поддержку Украины в войне с Россией.

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.

Отметим также, что ранее президент Украины передал Джо Байдену письмо и награду, принадлежащие героям-защитникам Бахмута. Байден пообещал, что продолжит поддержку украинского народа.