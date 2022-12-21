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Зеленский: Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа

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Комментарий президента Украины по поводу визита в США

Зеленский: Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа

Фото - Володимир Зеленський

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 21-го декабря, с официальным визитом посетил США, поблагодарил американского коллегу за прием и поддержку Украины в войне с Россией.

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.

Отметим также, что ранее президент Украины передал Джо Байдену письмо и награду, принадлежащие героям-защитникам Бахмута. Байден пообещал, что продолжит поддержку украинского народа.

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В статье: война с россией
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