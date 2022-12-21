Зеленский: Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа
Комментарий президента Украины по поводу визита в США
Фото - Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 21-го декабря, с официальным визитом посетил США, поблагодарил американского коллегу за прием и поддержку Украины в войне с Россией.
"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.
Отметим также, что ранее президент Украины передал Джо Байдену письмо и награду, принадлежащие героям-защитникам Бахмута. Байден пообещал, что продолжит поддержку украинского народа.
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