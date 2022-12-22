Зеленский и Байден провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Основные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21-го декабря, с рабочим визитом посетил США. Это был первый зарубежный визит главы украинского государства с момента полномасштабного вторжения России.

В Белом доме Зеленский встретился с Байденом, обсудили войну с Россией, а также дальнейшие шаги по поддержке Украины. После "закрытой" части встречи оба президента провели пресс-конференцию. Вот главные тезисы выступлений Байдена и Зеленского.

Джо Байден

"Ожидаем подписания 45-ти миллиардов дополнительной помощи для Украины".

"Свет победит тьму. Господин Зеленский, мы с вами".

"Украина победила в битве за Киев, за Харьков, за Херсон, Украина на каждом этапе побеждала. И, господин Зеленский, вы четко дали понять, что вы хотите мира. Он не хочет мира, Путин не хочет остановить эту войну".

"Мы будем с Украиной настолько долго, насколько она в этом нуждается".

"Почти 2 тыс. танков, более 800 артиллерийских систем, мы вместе предоставили млрд. долларов прямой поддержки бюджетной помощи, чтобы правительство Украины могло предоставлять основные государственные услуги и выполнять основные государственные функции".

"Мы никогда не видели такого вероломного вторжения в свободную европейскую страну со времен Второй мировой войны. Путин хотел ослабить НАТО, но тем самым укрепил НАТО. Европа объединилась".

Владимир Зеленский:



"Этот визит в США действительно стал историческим для Украины и для отношений с США. Я благодарен президенту Байдену за мудрые шаги, объединяющие международное сообщество. Хочу поблагодарить Конгресс за двухпартийную поддержку".



"Главный вопрос всех моих переговоров сегодня – это укрепление Украины, это следующий год. Мы имеем отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой".

"Президент Байден объявил о новом пакете помощи и главным в этом пакете является Patriot. Это важный шаг для усиления противовоздушной обороны. Только так мы лишим агрессора возможности".

"Спасибо за $45 млрд. помощи, надеюсь, что эта большая поддержка будет принята Конгрессом".

"У нас есть четкое видение, как в ближайшие месяцы будет улучшена наша оборонная способность".

"Для меня справедливый мир – это отсутствие компромиссов в отношении нашей земли, суверенитета и территориальной целостности. Это возмещение всех убытков, нанесенных российской агрессией".

Добавим, что позже Зеленский должен выступить перед Конгрессом США.