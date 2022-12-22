Байден о предоставлении Украине ЗРК Patriot: Это оборонное оружие, не эскалация

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся после встречи делегаций двух стран совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским пояснил, считает ли предоставление Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта с Россией.

"Это оборонное оружие, это не эскалация. Если прекратятся атаки (на инфраструктуру), это оружие не будет использоваться", - сказал президент США.

Напомним, что 21 декабря было официально объявлено о том, что Украина получит от США дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда евро. В пакете будет, в частности, батарея ЗРК Patriot.