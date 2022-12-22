  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден о предоставлении Украине ЗРК Patriot: Это оборонное оружие, не эскалация
В тренде

Байден о предоставлении Украине ЗРК Patriot: Это оборонное оружие, не эскалация

Общие новости
(1 голосов)

Президент США расставил все точки над "i"

Байден о предоставлении Украине ЗРК Patriot: Это оборонное оружие, не эскалация

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся после встречи делегаций двух стран совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским пояснил, считает ли предоставление Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта с Россией.

"Это оборонное оружие, это не эскалация. Если прекратятся атаки (на инфраструктуру), это оружие не будет использоваться", - сказал президент США.

Напомним, что 21 декабря было официально объявлено о том, что Украина получит от США дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда евро. В пакете будет, в частности, батарея ЗРК Patriot.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде