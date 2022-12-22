В Донецке в ночь на 22-го декабря произошел обстрел и взрыв в районе ресторана "Шеш-Беш", где было празднование дня рождения бывшего главы роскосмоса, одного из самых агрессивных российских идеологов войны с Украиной Дмитрия Рогозина.

Как сообщают источники, опираясь на показы очевидцев, произошел взрыв в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". "Председатель правительства днр" Виталий Хоценко получил ранение спины. Погибли два человека, в том числе охранник "премьер-министра днр".

По информации пропагандистских РИА Новости, при взрыве задело Рогозина. Он получил осколочные ранения головы, бедра и ягодиц. По сообщениям пропагандистов, жизни Рогозина ничего не угрожает.