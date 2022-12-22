Зеленский выступил в Конгрессе США - говорил о демократии, террористах и украинских воинах

В среду вечером, 21 декабря (ночью четверга по Киеву) после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.

Конечно же, в центре внимания была война с Россией:

"Это битва не только за территорию, за ту или иную часть Европы. Битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любой другой страны, которую Россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки..., определит, будет ли это демократия для украинцев, для американцев, для всех".

Зеленский признал, что россияне имеют преимущество в артиллерии, в боеприпасах и в ракетах большой дальности. Они разрушают все вокруг, однако "украинцы удержат свои рубежи и никогда не сдадутся", подчеркнул украинский лидер.

Президент Зеленский выразил уверенность, что американские ЗРК Patriot помогут защитить украинское небо и украинские города. Он также отметил, что нельзя допустить, чтобы "один террорист помогал другому террористу", имея в виду поставки Ирана дронов для российских вооруженных сил.

"Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские солдаты способны сами прекрасно управлять американскими танками и самолетами", - заверил Владимир Зеленский законодателей США.

Он подчеркнул, что нынешняя американская помощь Украине - это не благотворительность, а "инвестиции в глобальную безопасность и демократию". Зеленский также сказал, что украинский народ хочет мира, но справедливого мира, а "справедливый мир - это суверенитет и территориальная целостность Украины".

В заключение, Владимир Зеленский еще раз поблагодарил всех законодателей, лично президента США, а также каждую американскую семью за помощь сражающейся Украине и подарил руководству Конгресса украинский национальный флаг - подарок от украинских бойцов, защищающих Бахмут.

"Этот флаг - символ нашей победы в этой войне. Мы держимся, мы сражаемся и мы победим, потому что мы едины: Украина, Америка и весь свободный мир", - сказал в заключение Зеленский, пожелав всем победного нового года.