ВСУ отразили попытки россиян атаковать возле 16 населенных пунктов
Украинская авиация продолжает бить по врагу
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 22 декабря, сообщает, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.
При этом в среду враг нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3". Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.
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