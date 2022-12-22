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ВСУ отразили попытки россиян атаковать возле 16 населенных пунктов

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Украинская авиация продолжает бить по врагу

ВСУ отразили попытки россиян атаковать возле 16 населенных пунктов

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 22 декабря, сообщает, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

При этом в среду враг нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3". Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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