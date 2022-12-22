Командира батареи HIMARS из ВСУ передал Байдену свой Крест боевых заслуг
За поддержку Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший в среду, 21 декабря, США, передал американскому лидеру Джо Байдену "Крест боевых заслуг" от украинского военного – командира батареи HIMARS.
"Во время нашей встречи в Бахмуте он попросил передать его награду Джозефу Байдену в благодарность за неоценимую поддержку Украины и тот вклад, который внесли Соединенные Штаты в усиление украинской обороноспособности", - сообщил Владимир Зеленский.
Напомним, в среду Джо Байден объявил, что США предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 2 млрд долларов. В него в частности войдет система ПРО Patriot.
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