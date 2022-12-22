ВСУ ликвидировали 4 российских офицера в районе Горловки

Генеральный штаб ВСУ подтвердил огневое поражение 17 декабря сосредоточение личного состава и техники россиян в районе Горловки Донецкой области.

"Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется", говорится в сводке Генштаба.

ВСУ также анонсировали, что на сегодняшний день (22 декабря), за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин.

Подробное обновление потерь армии РФ после начала полномасштабного вторжения будет в ближайшее время.