Официально - более 100 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Українські війська стримують ворога, фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 22 декабря.
За среду, 21 декабря, было уничтожено еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ перевалили за отметку в 100 тысяч, в настоящее время они составляют около 100400 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены 23 единицы техники, в том числе и один самолет.
Потери россиян в технике:
- Танков - 3003 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5981 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1978 (+6) ед,
- РСЗО - 413 (+1) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+1) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4615 (+7) ед,
- специальная техника – 178 (+0).
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