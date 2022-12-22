Официально - более 100 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 22 декабря.

За среду, 21 декабря, было уничтожено еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ перевалили за отметку в 100 тысяч, в настоящее время они составляют около 100400 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 23 единицы техники, в том числе и один самолет.

Потери россиян в технике: