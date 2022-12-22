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Официально - более 100 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Официально - более 100 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Українські війська стримують ворога, фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 22 декабря.

За среду, 21 декабря, было уничтожено еще 660 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ перевалили за отметку в 100 тысяч, в настоящее время они составляют около 100400 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 23 единицы техники, в том числе и один самолет.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 3003 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5981 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1978 (+6) ед,
  • РСЗО - 413 (+1) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+1) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4615 (+7) ед,
  • специальная техника – 178 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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