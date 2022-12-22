Лукашенко объяснил, почему перебрасывает войска к границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором прокомментировал перебрасывание части техники ближе к границе с Украиной.

"Хочешь мира – готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим я хочу ответить на всевозможные кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, относительно перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения ВС РБ и РФ", - высказался Лукашенко

Он напомнил, что в Беларуси и России, "согласно давнему договору", создана группировка вооруженных сил "для совместного реагирования на угрозы Союзному государству". Лукашенко заверил, что в передвижении техники нет ничего такого, в то же время подчеркнул, что не может исключать, что против Беларуси "может быть развернута агрессия".

"Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они – из-за сложившейся ситуации и угрозы – более масштабные. Поэтому мы на своей территории проводим обучение. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и общую группировку, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого другого замысла, никакой конспирологии", - указал Лукашенко.

Он также добавил, что якобы видит угрожающую "готовность со стороны соседей". Потому, по его словам, решил провести внезапную проверку сил немедленного реагирования.

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину этих соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах... У нас в армии есть силы мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданное, то они за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются к той точке, где существует напряжение", – объяснил Лукашенко проверку военных.

Самопровозглашенный президент Беларуси уверяет, что на 22 декабря все операции "полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации".

Заметим, что ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, однако украинские защитники делают все возможное, чтобы не оставить врагу никакого шанса на новое наступление.