На России заявляют, что Шойгу снова "проинспектировал" оккупантов в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова "проинспектировал" российские войска в зоне проведения так называемой "спецоперации". Якобы он находился на оккупированной территории Украины.

Об этом сообщают российские СМИ, которые цитируют Минобороны РФ.

"Шойгу проинспектировал подразделения группировки вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации", - пишут кремлевские медиа.

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Указано, что Шойгу якобы "проверил" условия размещения своих "вояк" и российской техники в пунктах временной дислокации.

Также российские СМИ добавляют, что Шойгу "проинспектировал" позиционные районы воинских частей и пообщался с оккупантами.

Напомним, совсем недавно в России заявляли, что их министр обороны Сергей Шойгу "инспектировал" передовые позиции российских подразделений. Но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).