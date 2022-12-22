Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в четверг раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИД.

В нем утверждается, что Иран "не поставлял ни одной военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не безгранично", – заявил представитель иранского МИД.

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США".

Напомним, в речи перед обеими палатами Конгресса глава государства в очередной раз заявил о военной поддержке Ираном России.

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"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике – Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит. другой. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", – сказал он.

Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, помогавшие российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.