На России снова загорелся единственный авианосец Адмирал Кузнецов
Кузя в своем репертуаре
фото из свободных источников
Сегодня, 22 декабря, в российском Мурманске загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", пожар потушили. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
Как отмечается, пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", который стоит на ремонтном заводе в Мурманске.
"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", – сказал собеседник агентства.
По информации главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, пожар на авианосце потушен.
"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет", – заявил Рахманов.
В мурманских пабликах писали, что корабль на 15 суток закрыли до выяснения обстоятельств – из сухого дока его не спустят.
Возгорание было небольшим, однако ему присвоили повышенный ранг, ввиду важности объекта.
Отметим, что в 2019 году на этом же авианосце был пожар из-за неубранного мусора.
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