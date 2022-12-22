США ввели новые санкции против ЧВК Вагнера

Министерство торговли США в среду объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине", - заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес.

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"Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, которые стремятся подхватить эстафету жестокости от шатающейся путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", - подчеркнул он.

Согласно ограничениям, ЧВК "Вагнера" теперь будут определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и подвергнется существенным ограничениям, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.

Как сообщает Reuters, такое решение администрации Джо Байдена должно сигнализировать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в среду прибыл в Белый дом в рамках первого зарубежного визита со времени полномасштабной войны.

Агентство напоминает, что еще в 2017 году США добавили ЧВК "Вагнера" в торговый "черный список".

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.