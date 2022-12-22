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Президент Олимпика: На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров

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Пока что с будущим клуба ничего не ясно

Президент Олимпика: На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров

Фото: ФК Олимпик

Новина українською

Президент "Олимпика" Андрей Горельцев рассказал, готова ли команда заявиться на следующий (2023/24) сезон.

"Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года.

На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена.

Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует", – сказал Горельцев.

Напомним, что последний свой матч донецкий "Олимпик" провел 26 ноября 2021 года. Тогда они уступили "Горняку-Спорт" со счетом 1:0 и заняли 11-ю строчку Первой лиги Украины.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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