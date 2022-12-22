Президент Олимпика: На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров

Президент " Олимпика " Андрей Горельцев рассказал, готова ли команда заявиться на следующий (2023/24) сезон.

"Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года.

На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена.

Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует", – сказал Горельцев.