Президент Олимпика: На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров
Пока что с будущим клуба ничего не ясно
Фото: ФК Олимпик
Президент "
"Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года.
На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена.
Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует", – сказал Горельцев.
Напомним, что последний свой матч донецкий "Олимпик" провел 26 ноября 2021 года. Тогда они уступили "Горняку-Спорт" со счетом 1:0 и заняли 11-ю строчку Первой лиги Украины.
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Источник:Український футбол
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