150 убитых и 50 раненых оккупантов в районе Каховке, - сводка Генштаба ВСУ за 22 декабря

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 22 декабря.

Идут триста вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем враг обстрелял Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Новомлынска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстреливал Верхнекаменское, Белогоровку, Бахмут, Клещиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ургневого поражения понесли районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по районам Времовки, Великой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Ущерб понесли более 25 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец на Днепропетровщине и Новомитровке, Качкаровке, Херсоне, Инженерном и Львове Херсонской области. Ночью противник также нанес ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.

По уточненной информации, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы противника.