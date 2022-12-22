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Залужный передал Путину "Серебряную кнопку" за 100 тысяч ликвидированных оккупантов - ФОТО

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Годный троллинг

Залужный передал Путину "Серебряную кнопку" за 100 тысяч ликвидированных оккупантов - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный передал президенту российской федерации владимиру путину импровизированную "серебряную кнопку".

Таким образом ВСУ отметили 100 тысяч ликвидированных оккупантов с момента начала полномасштабного военного вторжения россии.

Такая фотография была опубликована в Телеграмм канале "Реальная война".

Отметим, что "Серебряной кнопкой" YouTube отмечает пользователей и каналы, достигшие цифры в 100 тысяч подписчиков.

"Золотая кнопка" вручается каналам миллионникам.

Залужный передал Путину "Серебряную кнопку" за 100 тысяч ликвидированных оккупантов - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Источник:
Реальная война

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