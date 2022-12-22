Залужный передал Путину "Серебряную кнопку" за 100 тысяч ликвидированных оккупантов - ФОТО
Годный троллинг
фото из соцсетей
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный передал президенту российской федерации владимиру путину импровизированную "серебряную кнопку".
Таким образом ВСУ отметили
Такая фотография была опубликована в Телеграмм канале "Реальная война".
Отметим, что "Серебряной кнопкой" YouTube отмечает пользователей и каналы, достигшие цифры в 100 тысяч подписчиков.
"Золотая кнопка" вручается каналам миллионникам.
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Источник:Реальная война
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