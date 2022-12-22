Путин - о поставке американских систем ПВО: Мы пощелкаем и Patriot
Бункерный дед в своем репертуаре
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Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставку Украине ЗРК Patriot
Цитирует хуй@ла РИА Новости.
"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну хорошо. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все" , – сказал он, комментируя поставку Украине ЗРК Patriot.
"Пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы – это сложный и длительный процесс", – добавил он.
Напомним, что 21 декабря было официально объявлено о том, что Украина получит от США дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда евро.
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