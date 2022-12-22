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Путин - о поставке американских систем ПВО: Мы пощелкаем и Patriot

Общие новости
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Бункерный дед в своем репертуаре

Путин - о поставке американских систем ПВО: Мы пощелкаем и Patriot

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставку Украине ЗРК Patriot

Цитирует хуй@ла РИА Новости.

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну хорошо. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все" , – сказал он, комментируя поставку Украине ЗРК Patriot.

"Пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы – это сложный и длительный процесс", – добавил он.

Напомним, что 21 декабря было официально объявлено о том, что Украина получит от США дополнительный пакет военной помощи на сумму более миллиарда евро. В пакете будет, в частности, батарея ЗРК Patriot.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2022 в 22:03
Під хвіст собі "щьолкнеш"..
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.12.2022 в 22:03
Під хвіст собі "щьолкнеш"..
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
22.12.2022 в 21:46
Усе, що ви могли - ви все "прощелкали". Зараз клацає годинник. "Малєнькіє часікі", як співала відома російська шмара. Тік-так, тік-так. Це спливає твій час, хуйло
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