Путин - о поставке американских систем ПВО: Мы пощелкаем и Patriot

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставку Украине ЗРК Patriot

Цитирует хуй@ла РИА Новости.

"Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну хорошо. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Поэтому те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все" , – сказал он, комментируя поставку Украине ЗРК Patriot.

"Пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot, и там нужно будет что-то вместо Patriot поставить, нужно разрабатывать новые системы – это сложный и длительный процесс", – добавил он.