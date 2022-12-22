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Reuters: Северная Корея продала оружие ЧВК Вагнер для войны в Украине

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Еще один союзник России

Reuters: Северная Корея продала оружие ЧВК Вагнер для войны в Украине

фото из свободных источников

Новина українською

Частная военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнер" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.

При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты. Но, по его словам, то количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.

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"Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования для "Вагнера", - добавил он.

В Reuters отмечают, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

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В статье: война с россией
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