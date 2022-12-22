Сенат США одобрил выделение Украине 44,9 млрд долларов в 2023 году

Сенат США поддержал законопроект о государственном финансировании на 2023 финансовый год на сумму 1,7 трлн долларов. Он предусматривает почти 45 млрд помощи Украине.

После этого законопроект должна одобрить Палата представителей. После этого его передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект предусматривает 772,5 млрд долларов на национальные программы, не связанные с обороной, и 858 млрд долларов на финансирование обороны. Он включает около 45 млрд долларов на помощь Украине и союзникам по НАТО, а также около 40 млрд долларов на реагирование на стихийные бедствия.