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Боеспособность войск России снизилась более чем на 50%, - Министр обороны Британии

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ВСУ изрядно подкосили возможности россиян

Боеспособность войск России снизилась более чем на 50%, - Министр обороны Британии

Ministry of Defence

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что за 300 дней войны боеспособность российской армии упала более чем на 50%.

При этом оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, в Украине были ликвидированы более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.

"Концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления. Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%", — подчеркнул министр.

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В статье: война с россией Бен Уоллес Великобритания
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