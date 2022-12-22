Боеспособность войск России снизилась более чем на 50%, - Министр обороны Британии
ВСУ изрядно подкосили возможности россиян
Ministry of Defence
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что за 300 дней войны боеспособность российской армии упала более чем на 50%.
При этом оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, в Украине были ликвидированы более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.
"Концепция российской батальонной тактической группы, которая уже десять лет гордится своей военной доктриной, не выдерживает украинского сопротивления. Боеспособность развернутых сухопутных войск России снизилась более чем на 50%", — подчеркнул министр.
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