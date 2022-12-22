Боеспособность войск России снизилась более чем на 50%, - Министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что за 300 дней войны боеспособность российской армии упала более чем на 50%.

При этом оккупанты потеряли более 100 тысяч российских военных убитыми, ранеными или дезертирами. Также, по его данным, в Украине были ликвидированы более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотни артиллерийских установок.