Конгресс США принял поправку, позволяющую передавать Украине арестованные активы российских олигархов. Подробную суть поправки раскрыл ее автор Линдси Грэм:

"Эта поправка позволит Министерству юстиции через Государственного секретаря передавать доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины. Это будет благословение многострадальному народу Украины. Это будет облегчение для американских налогоплательщиков", - сказал чиновник.

Отметим, что также стало известно о том, что сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год объемом $1,7 трлн., в который включено выделение $44,9 млрд. Украине.