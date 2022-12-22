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Восстановление водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год, - мэр города

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Системе нанесен огроимный ущерб

Восстановление водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год, - мэр города

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет продолжаться не один год и потребует немалых средств. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", – сказал мэр.

Что касается технических вопросов, то нужно сначала переключить потребителей на другую ветку водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды. Некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.

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В статье: война с россией Николаев
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