Восстановление водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год, - мэр города

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет продолжаться не один год и потребует немалых средств. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Следует понимать, что процесс перспективы полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Насколько мне известно, по инициативе депутата Давида Арахамии в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", – сказал мэр.

Что касается технических вопросов, то нужно сначала переключить потребителей на другую ветку водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды. Некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.