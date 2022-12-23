Сити переиграл Ливерпуль, Ротань останется тренером молодежки. Главные новости за 22 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 22 декабря

Гранды АПЛ провели первый матч после перерыва, разыграв последнюю путевку в четвертьфинал Кубка лиги. “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” сыграли без ряда футболистов, которые восстанавливаются после ЧМ, но матч получился обильным на голы. За “Сити” блистал Кевин Де Брюйне, а голы забивали Холанд, Марез и Аке. У “Ливерпуля” по одному мячу забили Карвалью и Салах. В итоге – 3:2, победа “Манчестер Сити”.

Исполком УАФ принял решение продлить контракты с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком. Контракт Нагорняка рассчитан до 31 июля 2023 года, а Ротань, в случае успешного выступления молодежки на Евро-2023, останется на своей должности до завершения Олимпиады-2024. Ранее Ротань подписал контракт с “Александрией” на два с половиной года. Таким образом, как минимум до окончания молодежного Евро-2023 41-летний тренер будет совмещать две должности.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вскоре станет игроком саудовского "Аль-Насра", информирует Marca. 37-летний португалец подпишет контракт до 2030 года. Первые два с половиной сезона в “Аль-Насре” для Роналду будут игровыми, затем CR7 будет выступать представителем Саудовской Аравии в поддержку совместной с Египтом и Грецией заявки на ЧМ-2030.

ФИФА обнародовала итоговый рейтинг национальных сборных в 2022 году. Украина поднялась на одну позицию и занимает 26-е место. Новоиспеченный чемпион мира Аргентина стала второй. Лидером остается Бразилия. Тройку замыкает финалист ЧМ-2022 Франция. Заметный рывок выполнила команда Марокко, поднявшись с 22 места на 11-ое.

Польская футбольная ассоциация объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича. Михневич возглавил "бело-красных" в январе этого года. Под его руководством национальная команда проиграла французам (1:3) в 1/8 финала. Ранее одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Польши назывался Андрей Шевченко.

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проводить зимние сборы клубам УПЛ за границей. Об этом сообщает Украинский футбол. Клубы проводили консультации с Министерством молодежи и спорта Украины, итогом которых стало принципиальное согласие на проведение заграничных сборов украинских клубов. Данное решение не касается клубов низших дивизионов.