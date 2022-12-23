ВСУ отбили попытку россиян атаковать в Сумской области

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 23 декабря, сообщает, что Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, а также Хатное Харьковской области.

Россияне также шли в наступление возле Стельмаховки, Андреевки, Надии, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дубровы Луганской области, а также Новоселовки, Ямполевки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Нью-Йорка, Водяного, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Все попытки атаковать были отбиты ВСУ.

В сводке также сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По всей линии фронта россияне ведут огонь из артиллерии, минометов и танков.