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Украинская авиация нанесла удар по центру беспилотников россиян

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Ракетные войска били по пунктам управления

Украинская авиация нанесла удар по центру беспилотников россиян

фото - Командування Повітряних сил ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 23 декабря, сообщает, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов.

Были поражены районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожены три зенитно-ракетных комплекса, а также один центр БПЛА армии РФ.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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