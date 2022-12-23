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В Беларуси военкоматы проверяют приписной состав, в Крыму роют окопы - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Также есть информация о ситуации в Бердянске

В Беларуси военкоматы проверяют приписной состав, в Крыму роют окопы - Генштаб

Окопи в Криму

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 23 декабря, сообщает, что в Беларуси военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

При этом указывается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На территории временно оккупированной АР Крым армия РФ осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

Между тем, в связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.12.2022 в 08:10
На фото больше на могилы похоже, а не окопы.)
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