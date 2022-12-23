В Беларуси военкоматы проверяют приписной состав, в Крыму роют окопы - Генштаб
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Окопи в Криму
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 23 декабря, сообщает, что в Беларуси военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.
При этом указывается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На территории временно оккупированной АР Крым армия РФ осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.
Между тем, в связи со значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Несколько туристических баз в указанном населенном пункте используется для размещения военнослужащих оккупационных войск.
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