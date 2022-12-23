Россия потеряла 550 солдат за 22 декабря - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 23 декабря.

За четверг, 22 декабря, было ликвидировано еще 550 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 100 950 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники