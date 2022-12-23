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Россия потеряла 550 солдат за 22 декабря - Генштаб ВСУ

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Еще немного и будет 6 тысяч уничтоженных ББМ

Россия потеряла 550 солдат за 22 декабря - Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 23 декабря.

За четверг, 22 декабря, было ликвидировано еще 550 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 100 950 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 26 единиц техники

  • Танков - 3005 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 5986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1984 (+6) ед,
  • РСЗО - 414 (+1) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4622 (+7) ед,
  • специальная техника – 178 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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